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Залужний обговорив з Міллі ефективну роботу Patriot і попросив ще ППО  

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 травня 2023, 20:50
Залужний обговорив з Міллі ефективну роботу Patriot і попросив ще ППО  
ЗАЛУЖНИЙ І МІЛЛІ, КОЛАЖ З TELEGRAM ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ефективну роботу комплексів Patriot в Україні. 

Джерело: Залужний у Telegam

Пряма мова: "Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій.

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Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба".

Деталі: За словами Залужного, вони також обговорили необхідність постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема.

Він додав, що домовився і надалі співпрацювати з Міллі.

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Теми: ЗалужнийСШАППО
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