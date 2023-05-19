Залужний обговорив з Міллі ефективну роботу Patriot і попросив ще ППО  

ЗАЛУЖНИЙ І МІЛЛІ, КОЛАЖ З TELEGRAM ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ефективну роботу комплексів Patriot в Україні.

Джерело: Залужний у Telegam

Пряма мова: "Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій.

Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба".

Деталі: За словами Залужного, вони також обговорили необхідність постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема.

Він додав, що домовився і надалі співпрацювати з Міллі.