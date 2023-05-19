Залужный обсудил с Милли эффективную работу Patriot и попросил еще ПВО

ЗАЛУЖНЫЙ И МИЛЛИ, КОЛЛАЖ ИЗ TELEGRAM ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли эффективную работу комплексов Patriot в Украине.

Источник: Залужный в Telegam

Прямая речь: "Подробно проинформировал об обстановке на основных направлениях фронта. Продолжаем вести оборонительную операцию и подготовку к дальнейшим действиям.

Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами различных типов, в частности аэробаллистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете - дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба".

Детали: По словам Залужного, они также обсудили необходимость поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности.

Он добавил, что договорился и в дальнейшем сотрудничать с Милли.