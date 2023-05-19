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У Мар'їнці бої йшли в центрі міста, зараз ворог концентрується на флангах – Маляр

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 травня 2023, 21:27
У Мар'їнці бої йшли в центрі міста, зараз ворог концентрується на флангах – Маляр
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У Мар'їнці ворог просунувся в місті, бої йшли фактично в центрі, але стикнувшись з опором, ворог спрямував зусилля на фланги на півночі і півдні. На Авдіївському напрямку ворог намагається захопити місто. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Дослівно: "Найгарячіше зараз на трьох напрямках - Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський.

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Авдіївський і Мар'їнський – "Таврійський напрямок". Це зона відповідальності генерала Тарнавського.

Там зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіївку та Мар‘їнку.

На Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але наші бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

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У Мар'їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста - на півночі і півдні".

Деталі: За словами Маляр, ворог несе значні втрати на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється.

Теми: АвдіївкаДонецька областьвійна
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