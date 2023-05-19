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В Марьинке бои шли в центре города, сейчас враг концентрируется на флангах – Маляр

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 21:27
В Марьинке бои шли в центре города, сейчас враг концентрируется на флангах – Маляр
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В Марьинке враг продвинулся в городе, бои шли фактически в центре, но столкнувшись с сопротивлением, враг направил усилия на фланги на севере и юге. На Авдеевском направлении враг пытается захватить город.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр

Дословно: "Горячее всего сейчас на трех направлениях - Авдеевское, Марьинское, Бахмутское.

Авдеевское и Марьинское - "Таврическое направление". Это зона ответственности генерала Тарнавского.

Там сейчас идут жесткие бои. Враг имеет целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

На Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и пытается захватить город. Но наши бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку.

В Марьинке враг продвинулся в город, шли бои фактически в центре, но наши силы обороны очень усложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города - на севере и юге".

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Детали: По словам Маляр, враг несет значительные потери на этих направлениях - как в живой силе, так и в технике, но не останавливается.

Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойна
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