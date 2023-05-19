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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: палало в аеропорту, де облаштувались росіяни

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 травня 2023, 21:49
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: палало в аеропорту, де облаштувались росіяни

В окупованому Маріуполі ввечері 19 травня місцеві жителі повідомляють про вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад загарбників. 

Джерело: Маріупольська міськрада, радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно міськрада: "Вибухи в Маріупольському районі. Відомо про три потужні вибухи, які чули маріупольці.

Попередньо влучання в місце розташування особового складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.

Судячи з відео, у разі підтвердження інформації, ворог мав понести значні втрати".

Деталі: За словами Андрющенка, місцеві жителі повідомляють про вибухи між с. Агробаза та містом. 

Також інформують про вибухи в аеропорту. 

ВІДЕО ДНЯ

Андрющенко заявляє, що на місці "прильоту" базувалися від 150 окупантів. Це місце системно використовувалось для встановлення систем ворожої ППО.

Теми: Маріупольокупаціявибухвійна
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