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В оккупированном Мариуполе раздались взрывы: пылало в аэропорту, где обосновались россияне

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 21:49
В оккупированном Мариуполе раздались взрывы: пылало в аэропорту, где обосновались россияне

В оккупированном Мариуполе вечером 19 мая местные жители сообщают о взрывах в пригороде и в аэропорту, где располагался личный состав захватчиков.

Источник: Мариупольский горсовет, советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Дословно горсовет: "Взрывы в Мариупольском районе. Известно о трех мощных взрывах, которые слышали мариупольцы.

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Предварительно попадание в место расположения личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.

Судя по видео, в случае подтверждения информации, враг должен был понести значительные потери".

Детали: По словам Андрющенко, местные жители сообщают о взрывах между с.Агробаза и городом.

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Также информируют о взрывах в аэропорту.

Андрющенко заявляет, что на месте "прилета" базировались от 150 оккупантов. Это место системно использовалось для установки систем вражеской ПВО.

Темы: Мариупольоккупациявзрыввойна
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