В оккупированном Мариуполе раздались взрывы: пылало в аэропорту, где обосновались россияне
В оккупированном Мариуполе вечером 19 мая местные жители сообщают о взрывах в пригороде и в аэропорту, где располагался личный состав захватчиков.
Источник: Мариупольский горсовет, советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram
Дословно горсовет: "Взрывы в Мариупольском районе. Известно о трех мощных взрывах, которые слышали мариупольцы.
Предварительно попадание в место расположения личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.
Судя по видео, в случае подтверждения информации, враг должен был понести значительные потери".
Детали: По словам Андрющенко, местные жители сообщают о взрывах между с.Агробаза и городом.
Также информируют о взрывах в аэропорту.
Андрющенко заявляет, что на месте "прилета" базировались от 150 оккупантов. Это место системно использовалось для установки систем вражеской ПВО.