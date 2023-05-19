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"Коаліція винищувачів": Данія буде навчати українських льотчиків, не виключає надання F-16

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 22:35
Коаліція винищувачів: Данія буде навчати українських льотчиків, не виключає надання F-16
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував обговорення конкретних планів участі своєї держави у так званій коаліції винищувачів для надання України сучасної авіації.

Про це, як пише "Європейська правда", Поульсен заявив у спільному інтерв’ю данським виданням DR та Ritzau.

За словами данського міністра, після рішення США долучитись до "коаліції винищувачів" країни можуть спільно долучитись до "перепідготовки українських льотчиків, щоб ті могли літати на F-16 в довгостроковій перспективі".

"Данія докладе значних зусиль для того, щоб це стало пріоритетним завданням", – підкреслив Поульсен.

За його словами, остаточний формат навчання українців країни коаліції допрацюють протягом наступного місяця, а найближчим часом – обговорять під час зустрічі міністрів оборони низки країн у Варшаві.

Очільник Міноборони Данії підтвердив, що країна, як і раніше, відкрита до обговорення можливого передання Україні винищувачів F-16, але поки що це питання не стоїть.

"Ми відкриті для обговорення – після того, як ми проведемо навчання, – чи повинні ми піти далі й передати винищувачі F-16", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

За даними ЗМІ, США та їхні союзники планують також надати Україні винищувачі F-16, але не в короткостроковій перспективі.

Теми: авіавинищувачіДаніяУкраїна
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