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"Коалиция истребителей": Дания будет обучать украинских летчиков, не исключает передачу F-16

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 22:35
Коалиция истребителей: Дания будет обучать украинских летчиков, не исключает передачу F-16
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал обсуждение конкретных планов участия своего государства в так называемой коалиции истребителей для предоставления Украине современной авиации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Поульсен заявил в совместном интервью датским изданиям DR и Ritzau.

По словам датского министра, после решения США присоединиться к "коалиции истребителей" страны могут совместно приобщиться к "переподготовке украинских летчиков, чтобы те могли летать на F-16 в долгосрочной перспективе".

"Дания приложит значительные усилия для того, чтобы это стало приоритетной задачей", – подчеркнул Поульсен.

По его словам, окончательный формат обучения украинцев страны коалиции доработают в течение следующего месяца, а в ближайшее время – обсудят во время встречи министров обороны ряда стран в Варшаве.

Глава Минобороны Дании подтвердил, что страна по-прежнему открыта к обсуждению возможной передачи Украине истребителей F-16, но пока этот вопрос не стоит.

"Мы открыты для обсуждения – после того, как мы проведем учения, – должны ли мы пойти дальше и передать истребители F-16", – сказал он.

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Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

По данным СМИ, США и их союзники планируют также предоставить Украине истребители F-16, но не в краткосрочной перспективе.

Темы: авиаистребителиДанияУкраина
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