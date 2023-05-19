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Кулеба: Будь-яке посередництво між Україною і РФ має відповідати двом принципам

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 22:52

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що посередництво між Україною та Росією в питаннях завершення повномасштабної війни є прийнятним лише тоді, якщо воно відповідає двом "основоположним принципам".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба заявив на пресконференції в Лісабоні після переговорів із міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравіньо.

"Ми вітаємо будь-яке посередництво, якщо воно відповідає двом основоположним принципам", – підкреслив голова української дипломатії.

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Перший принцип, за словами Кулеби, полягає в тому, що посередництво має привести до повного відновлення територіальної цілісності України. "Жоден мирний план, жодна мирна ініціатива, жодне посередництво не повинні передбачати юридичну чи фактичну втрату української території", – наголосив він.

Іншим принципом, за якого посередництво між Україною та Росією можливе, голова МЗС назвав відсутність замороження конфлікту, бо в протилежному разі "відбудеться ще більше вторгнення Росії", як довели події з 2014 по 2022 роки.

"Тоді було посередництво Німеччини та Франції – Нормандський формат. Ми зробили багато дипломатичної роботи. Конфлікт не був заморожений. Я б сказав, що він був скоріше охолоджений, але це принесло нам набагато, набагато гіршу війну", – пояснив Кулеба.

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В останні тижні низка країн пропонують посередництво у врегулюванні повномасштабної війни між Україною та Росією. Зокрема йдеться про Китай, Бразилію та Південно-Африканську Республіку, чиї представники вже були або планують вирушити в Київ і Москву.

Водночас, на думку топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля, Пекін уже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.

Теми: Кулеба ДмитропереговориУкраїнаРосія
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