Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Любое посредничество между Украиной и РФ должно соответствовать двум принципам

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 22:52

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что посредничество между Украиной и Россией в вопросах завершения полномасштабной войны является приемлемым только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба заявил на пресс-конференции в Лиссабоне после переговоров с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравиньо.

"Мы приветствуем любое посредничество, если оно соответствует двум основополагающим принципам", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Реклама:

Первый принцип, по словам Кулебы, заключается в том, что посредничество должно привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины. "Ни один мирный план, ни одна мирная инициатива, ни одно посредничество не должны предусматривать юридическую или фактическую потерю украинской территории", – подчеркнул он.

Другим принципом, при котором посредничество между Украиной и Россией возможно, глава МИД назвал отсутствие замораживания конфликта, потому что в противном случае "произойдет еще большее вторжение России", как доказали события с 2014 по 2022 годы.

"Тогда было посредничество Германии и Франции – Нормандский формат. Мы сделали много дипломатической работы. Конфликт не был заморожен. Я бы сказал, что он был скорее охлажден, но это принесло нам гораздо, гораздо худшую войну", – пояснил Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

В последние недели ряд стран предлагают посредничество в урегулировании полномасштабной войны между Украиной и Россией. В частности речь идет о Китае, Бразилии и Южно-Африканской Республике, чьи представители уже были или планируют отправиться в Киев и Москву.

В то же время, по мнению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, Пекин уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне.

Темы: Кулеба ДмитрийпереговорыУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: