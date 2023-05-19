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Кулеба: Любое посредничество между Украиной и РФ должно соответствовать двум принципам

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 22:52

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что посредничество между Украиной и Россией в вопросах завершения полномасштабной войны является приемлемым только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба заявил на пресс-конференции в Лиссабоне после переговоров с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравиньо.

"Мы приветствуем любое посредничество, если оно соответствует двум основополагающим принципам", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Первый принцип, по словам Кулебы, заключается в том, что посредничество должно привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины. "Ни один мирный план, ни одна мирная инициатива, ни одно посредничество не должны предусматривать юридическую или фактическую потерю украинской территории", – подчеркнул он.

Другим принципом, при котором посредничество между Украиной и Россией возможно, глава МИД назвал отсутствие замораживания конфликта, потому что в противном случае "произойдет еще большее вторжение России", как доказали события с 2014 по 2022 годы.

"Тогда было посредничество Германии и Франции – Нормандский формат. Мы сделали много дипломатической работы. Конфликт не был заморожен. Я бы сказал, что он был скорее охлажден, но это принесло нам гораздо, гораздо худшую войну", – пояснил Кулеба.

В последние недели ряд стран предлагают посредничество в урегулировании полномасштабной войны между Украиной и Россией. В частности речь идет о Китае, Бразилии и Южно-Африканской Республике, чьи представители уже были или планируют отправиться в Киев и Москву.

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В то же время, по мнению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, Пекин уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне.

Темы: Кулеба ДмитрийпереговорыУкраинаРосcия
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