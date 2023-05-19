Буданов про полювання на себе: "Мені це подобається"

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що йому не дошкуляють, а навпаки подобаюються спроби ворогів "полювати" на нього. На думку глави ГУР, це визнання від ворога.

Джерело: Буданов в інтерв'ю Дмитру Комарову, "Рік за кадром. Розвідник"

Пряма мова: "Мені це подобається (про полювання на себе - ред.). По-перше, це – визнання. Це означає, що я роблю свою роботу гарно.

Найвища оцінка будь-якого професіонала спеціальної діяльності – це визнання ворога та його намагання зробити все для усунення такої особи. Я до цього дійшов доволі давно, тому мені це подобається.

Це показує, що я хоча б не дарма отримую кошти".

Деталі: За словами керівника ГУР, з усіх міфів та історій про нього правдивою є те, що глава української розвідки не бачить перед собою перешкод.