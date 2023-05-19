Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов об охоте на себя: "Мне это нравится"

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 23:31
Буданов об охоте на себя: Мне это нравится
скриншот

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что его не донимают, а наоборот ему нравятся попытки врагов "охотиться" на него. По мнению главы ГУР, это признание от врага.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову, "Год за кадром. Разведчик"

Прямая речь: "Мне это нравится (об охоте на себя - ред.). Во-первых, это - признание. Это означает, что я делаю свою работу хорошо.

Реклама:

Самая высокая оценка любого профессионала специальной деятельности – это признание врага и его попытки сделать все для устранения такого человека. Я к этому пришел довольно давно, поэтому мне это нравится.

Это показывает, что я хотя бы не зря получаю деньги".

Детали: По словам руководителя ГУР, из всех мифов и историй о нем правдивой является то, что глава украинской разведки не видит перед собой препятствий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Будановразведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Буданов
Если не будем активно действовать, россияне могут держать оборону хоть всю жизнь – Буданов
Буданов: Без военных действий освободить Крым невозможно
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: