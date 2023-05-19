Буданов об охоте на себя: "Мне это нравится"

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что его не донимают, а наоборот ему нравятся попытки врагов "охотиться" на него. По мнению главы ГУР, это признание от врага.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову, "Год за кадром. Разведчик"

Прямая речь: "Мне это нравится (об охоте на себя - ред.). Во-первых, это - признание. Это означает, что я делаю свою работу хорошо.

Самая высокая оценка любого профессионала специальной деятельности – это признание врага и его попытки сделать все для устранения такого человека. Я к этому пришел довольно давно, поэтому мне это нравится.

Это показывает, что я хотя бы не зря получаю деньги".

Детали: По словам руководителя ГУР, из всех мифов и историй о нем правдивой является то, что глава украинской разведки не видит перед собой препятствий.