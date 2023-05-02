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Спроба заволодіти землею в Києві: підозрюваному нардепу в 4 рази збільшили заставу

Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 18:52
Спроба заволодіти землею в Києві: підозрюваному нардепу в 4 рази збільшили заставу
ДМИТРО ІСАЄНКО. ФОТО З FACEBOOK

Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави підозрюваному в спробі заволодіти 8 га землі в Києві народному депутату Дмитру Ісаєнку з 6 до 26 мільйонів.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Деталі: Повідомляється, що 2 травня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та змінила розмір застави народному депутату, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП "Державний будівельний комбінат" Апарату ВРУ.

Своїм рішенням суд апеляційної інстанції скасував ухвалу ВАКС від 13 квітня в частині розміру застави та постановив нову ухвалу, якою збільшив заставу з 6,012 млн грн до 26,840 млн грн.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Разом з тим, апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без розгляду.

Вказано, що ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: НАБУ запідозрило Ісаєнка у спробі незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату". Бюро оприлюднило частину доказів.

Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в спробі заволодіти 8 га землі в Києві народного депутата Дмитра Ісаєнка запобіжний захід у вигляді застави в 6 мільйонів гривень.

Довідково: Ісаєнко став народним депутатом у 2019-му році. До парламенту пройшов від "Опозиційної платформи - За життя".

Коли партію ОПЗЖ заборонили, а фракція в парламенті переформатувалася, Ісаєнко перейшов у депутатську групу "Відновлення України".

Теми: земляКиївНАБУАнтикорупційна прокуратура
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