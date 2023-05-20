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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці лунали вибухи

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 03:05
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці лунали вибухи
ФОТО З САЙТУ VOLYNNEWS.COM

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО. 

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці тривогу оголошено о 00:41.

Повітряну тривогу також оголошено у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав громадян ставитися уважно до тривоги та не знімати роботу ППО.

Доповнено о 00:55. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про загрозу атаки дронів та роботу сил ППО.

Про роботу ППО навколо повітряного простору Києва та у столиці також повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 01:15. У Києві чути звуки вибухів.

Доповнено о 01:30. У столиці знову чути серію вибухів.

Доповнено о 01:35. "Жителі Київщини! Небезпека ворожих БпЛА в області зберігається", – повідомила КОВА.

Доповнено о 02:05. Тривога поширилася на Хмельницьку область.

Доповнено о 02:50. Повітряна загроза зберігається у Києві, а також Київській, Рівненській і Хмельницькій областях.

Доповнено о 03:05. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Теми: Київповітряна тривога
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