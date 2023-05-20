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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице раздавались взрывы

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 03:05
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице раздавались взрывы
ФОТО С САЙТА VOLYNNEWS.COM

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Источник: карта тревог

Детали: В столице тревога объявлена в 00:41.

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Воздушная тревога также объявлена в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал граждан относиться внимательно к тревоге и не снимать работу ПВО.

Дополнено в 00:55. В Киевской областной военной администрации сообщили об угрозе атаки дронов и работе сил ПВО.

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О работе ПВО вокруг воздушного пространства Киева и в столице также сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Дополнено в 01:15. В Киеве слышны звуки взрывов.

Дополнено в 01:30. В столице снова слышна серия взрывов.

Дополнено в 01:35. "Жители Киевщины! Опасность вражеских БпЛА в области сохраняется", – сообщила КОВА.

Дополнено в 02:05. Тревога распространилась на Хмельницкую область.

Дополнено в 02:50. Воздушная угроза сохраняется в Киеве, а также Киевской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Дополнено в 03:05. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: Киеввоздушная тревога
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