США посилять стримування РФ у Чорноморському регіоні

США надалі заохочуватимуть союзників до посилення стримування Росії у Чорноморському регіоні, це передбачає Стратегія національної оборони Штатів.

Джерело: помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми надалі заохочуємо поглиблення взаємодії між чорноморськими союзниками та партнерами з метою стримування, а також захисту від поточної агресії Росії в Україні та в ширшому Чорноморському регіоні".

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Деталі: За словами Карлін, взаємодія США із союзниками включає розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в морській сфері та за її межами, що є основою Стратегії національної оборони США.

Вона наголосила, що Штати продовжать співпрацювати із партнерами по НАТО над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі в Чорноморському регіоні, зокрема шляхом посилення позицій та проведення навчань.