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США усилят сдерживание РФ в Черноморском регионе

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 04:47
США усилят сдерживание РФ в Черноморском регионе
ЗДАНИЕ ПЕНТАГОНА. ФОТО: GETTY IMAGES

США в дальнейшем будут поощрять союзников к усилению сдерживания России в Черноморском регионе, это предусматривает Стратегия национальной обороны Штатов.

Источник: помощница министра обороны США по вопросам стратегии, планов и возможностей Мара Карлин, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы в дальнейшем поощряем углубление взаимодействия между черноморскими союзниками и партнерами с целью сдерживания, а также защиты от текущей агрессии России в Украине и в более широком Черноморском регионе".

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Детали: По словам Карлин, взаимодействие США с союзниками включает расширение обмена информацией с целью общей оценки ситуации в морской сфере и за ее пределами, что является основой Стратегии национальной обороны США.

Она отметила, что Штаты продолжат сотрудничать с партнерами по НАТО над модернизацией в военной сфере с целью противодействия российской военной угрозе в Черноморском регионе, в частности путем усиления позиций и проведения учений.

Темы: СШАРосcияЧерное море
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