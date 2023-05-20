Примусова паспортизація на Херсонщині: окупанти лякають мобілізацією

В захопленій Каховці Херсонської області окупанти залякують українців мобілізацією і відчуженням майна, таким чином спонукаючи їх отримувати паспорт РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області.

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Щоб пришвидшити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації".

Деталі: Крім того, за даними Генштабу, ворог погрожує українським громадянам, які відмовилися від отримання паспорта РФ, примусовим виселенням із власних помешкань та відключенням електроенергії.