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Принудительная паспортизация на Херсонщине: оккупанты пугают мобилизацией

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 07:03
Принудительная паспортизация на Херсонщине: оккупанты пугают мобилизацией
ПАСПОРТ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

В захваченной Каховке Херсонской области оккупанты запугивают украинцев мобилизацией и отчуждением имущества, таким образом побуждая их получать паспорт РФ. 

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке временно занятой территории Херсонской области.

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Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, оккупанты осуществляют поквартирные и подомовые обходы, проводят перепись населения и осуществляют психологическое давление, принуждая к паспортизации".

Детали: Кроме того, по данным Генштаба, враг угрожает украинским гражданам, которые отказались от получения паспорта РФ, принудительным выселением из собственных домов и отключением электроэнергии.

Темы: паспорт Херсонская областьоккупация
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