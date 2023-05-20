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Ворог за добу 53 рази гатив по Херсонщині

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 07:55
Ворог за добу 53 рази гатив по Херсонщині
Наслідки ударів по Херсону. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 19 травня російські окупанти здійснили 53 обстріли Херсонської області, зокрема двічі обстріляли місто Херсон.

Джерело: начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів).

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, на територію та в будівлю автозаправної станції у Бериславському районі".

Деталі: За словами очільника ОВА, жертв та постраждалих серед цивільного населення області за минулу добу немає.

Теми: Херсонська областьобстріл
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