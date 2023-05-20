Ворог за добу 53 рази гатив по Херсонщині

Протягом 19 травня російські окупанти здійснили 53 обстріли Херсонської області, зокрема двічі обстріляли місто Херсон.

Джерело: начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів).

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, на територію та в будівлю автозаправної станції у Бериславському районі".

Деталі: За словами очільника ОВА, жертв та постраждалих серед цивільного населення області за минулу добу немає.