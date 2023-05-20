Враг за сутки 53 раза бил по Херсонщине

В течение 19 мая российские оккупанты совершили 53 обстрела Херсонской области, в частности дважды обстреляли город Херсон.

Источник: начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 311 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов).

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, на территорию и в здание автозаправочной станции в Бериславском районе".

Детали: По словам главы ОВА, жертв и пострадавших среди гражданского населения области за минувшие сутки нет.