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Враг за сутки 53 раза бил по Херсонщине

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 07:55
Враг за сутки 53 раза бил по Херсонщине
Последствия ударов по Херсону. Иллюстративное фото ОВА

В течение 19 мая российские оккупанты совершили 53 обстрела Херсонской области, в частности дважды обстреляли город Херсон.

Источник: начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 311 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов).

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, на территорию и в здание автозаправочной станции в Бериславском районе".

Детали: По словам главы ОВА, жертв и пострадавших среди гражданского населения области за минувшие сутки нет.

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Темы: Херсонская областьобстрел
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