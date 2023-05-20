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Київщину вночі атакували 18 "шахедів"

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 08:19
Київщину вночі атакували 18 шахедів
фото повітряних сил

Російські окупанти в ніч на 20 травня запустили на Київську область 18 БПЛА "Шахед", усі збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.

Усі знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку знищено два ударні дрони типу Shahed, а на південному – розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

За добу українська авіація вилітала до 30 разів, аби організувати прикриття та ураження.

Теми: Київська областьШахед
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