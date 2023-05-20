Київщину вночі атакували 18 "шахедів"
Субота, 20 травня 2023, 08:19
Російські окупанти в ніч на 20 травня запустили на Київську область 18 БПЛА "Шахед", усі збиті.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.
Усі знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.
Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку знищено два ударні дрони типу Shahed, а на південному – розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".
За добу українська авіація вилітала до 30 разів, аби організувати прикриття та ураження.