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Киевскую область ночью атаковали 18 "шахедов"

Роман ПетренкоСуббота, 20 мая 2023, 08:19
Киевскую область ночью атаковали 18 шахедов
фото воздушных сил

Российские оккупанты в ночь на 20 мая запустили на Киевскую область 18 БПЛА "Шахед", все сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: После полуночи российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18-ю ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину.

Все уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

Также в конце суток 19 мая на восточном направлении уничтожено два ударных дрона типа "Shahed", а на южном – разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

За сутки украинская авиация вылетала до 30 раз, чтобы организовать прикрытие и поражение.

Темы: Киевская областьШахед
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