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Росіяни втратили ще близько 700 вояк та 19 артсистем

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 08:33
Росіяни втратили ще близько 700 вояк та 19 артсистем
речі російських окупантів, фото генштабу

Російські окупанти лише за добу втратили 19 своїх артилерійських систем, 6 засобів ППО та десятки техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3781 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3229 (+19) од,
  • РСЗВ – 564 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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