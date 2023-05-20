Россияне потеряли еще около 700 вояк и 19 артсистем
Суббота, 20 мая 2023, 08:33
Российские оккупанты только за сутки потеряли 19 своих артиллерийских систем, 6 средств ПВО и десятки техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 202430 (+670) человек ликвидировано,
- танков - 3781 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7382 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 3229 (+19) ед,
- РСЗО - 564 (+0) ед,
- средства ПВО - 325 (+6) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2801 (+32),
- крылатые ракеты - 1011 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6103 (+20) ед,
- специальная техника - 423 (+4).
Данные уточняются.