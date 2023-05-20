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США подтвердили участие в "коалиции истребителей". Государства обсудят, когда дать F-16 Украине

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 08:47
США подтвердили участие в коалиции истребителей. Государства обсудят, когда дать F-16 Украине
F-16, GETTY IMAGES

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон присоединится к усилиям других государств по обучению украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Об этом Салливан заявил на брифинге для журналистов в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Представитель Белого дома напомнил, что США и союзники в последние месяцы сосредоточились на предоставлении Украине средств и техники, необходимых для проведения эффективных наступательных операций этой весной и летом.

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"Мы предоставили Украине то, что ей нужно, на основе тесных консультаций между нашими военными и их военными. А теперь мы перешли к обсуждению совершенствования украинских ВВС как части наших долгосрочных обязательств по самообороне Украины", – пояснил он.

Салливан подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

На вопрос, почему США не удовлетворили просьбу Украины о F-16 ранее, советник Байдена подчеркнул, что приоритетом для Вашингтона была подготовка Киева к контрнаступлению и предоставление соответствующих средств – от танков до боевых машин и реактивных систем залпового огня и артиллерийских боеприпасов.

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"Истребители F-16 не являются частью этого набора (средств – ред.). И президент (Байден – ред.) указывал на то, что для целей этого контрнаступления возможности F-16, по сравнению со всем остальным, о чем я говорил, не были первоочередными", – добавил Салливан.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

Темы: истребителиСШАвойнаоружие
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