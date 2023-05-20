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Білий дім назвав умову, за якої Україна отримуватиме F-16

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 09:17

Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

""Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із ключовою умовою, що Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", – зазначив він.

Представник Білого дому підкреслив, що Україна погоджується з такою позицією і послідовно її дотримувалась, коли отримувала далекобійну західну зброю.

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: винищувачізброяСШАвійна
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