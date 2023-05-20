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Белый дом назвал условие, при котором Украина будет получать F-16

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 09:17

Истребители F-16, которые Украина получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Все средства, которые Соединенные Штаты передали Украине, поступают с ключевым условием, что Соединенные Штаты не позволяют и не поддерживают атаки на российскую территорию. Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной", – отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Украина соглашается с такой позицией и последовательно ее придерживалась, когда получала дальнобойное западное оружие.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Темы: истребителиоружиеСШАвойна
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