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Зеленський з Японії: "Сьогодні мир стане ближчим"

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 09:55
Зеленський з Японії: Сьогодні мир стане ближчим
зеленський, фото з фб

Президент Володимир Зеленський вранці 20 травня анонсував перемовини з лідерами країн-партнерів у Японії.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України.

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Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги.

Сьогодні мир стане ближчим".

Нагадаємо: Минулого тижня Зеленський здійснив турне країнами Європи. Зокрема, український президент перебував з візитом у Римі та Ватикані. Потім він відвідав Німеччину і Францію.

Також Зеленський перебував із візитом у Лондоні

У п'ятницю Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де взяв участь у саміті Ліги арабських держав. За даними Bloomberg, Зеленський звідти полетить на військовому літаку США до Японії.

Теми: ЗеленськийЯпоніявійна
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