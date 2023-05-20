Зеленский из Японии: "Сегодня мир станет ближе"
Суббота, 20 мая 2023, 09:55
Президент Владимир Зеленский утром 20 мая анонсировал переговоры с лидерами стран-партнеров в Японии.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины.
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Сегодня мир станет ближе".
【速報】ウクライナ ゼレンスキー大統領が来日 広島空港に到着
G7広島サミット きょうの動きを動画でお伝えしていますhttps://t.co/Dj30L2qGv3#nhk_video pic.twitter.com/1Od8vaW9X1— NHKニュース (@nhk_news) May 20, 2023ВИДЕО ДНЯ
Напомним: В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где принял участие в саммите Лиги арабских государств. По данным Bloomberg, Зеленский оттуда полетит на военном самолете США в Японию.