Зеленский из Японии: "Сегодня мир станет ближе"

Президент Владимир Зеленский утром 20 мая анонсировал переговоры с лидерами стран-партнеров в Японии.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины.

Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы.

Сегодня мир станет ближе".

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Напомним: В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где принял участие в саммите Лиги арабских государств. По данным Bloomberg, Зеленский оттуда полетит на военном самолете США в Японию.