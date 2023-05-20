Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский из Японии: "Сегодня мир станет ближе"

Роман ПетренкоСуббота, 20 мая 2023, 09:55
Зеленский из Японии: Сегодня мир станет ближе
зеленский, фото с фб

Президент Владимир Зеленский утром 20 мая анонсировал переговоры с лидерами стран-партнеров в Японии.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины.

Реклама:

Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы.

Сегодня мир станет ближе".

Напомним: В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где принял участие в саммите Лиги арабских государств. По данным Bloomberg, Зеленский оттуда полетит на военном самолете США в Японию.

Темы: ЗеленскийЯпониявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Киевскую область ночью атаковали 18 "шахедов"
США подтвердили участие в "коалиции истребителей". Государства обсудят, когда дать F-16 Украине
Британская разведка: Россия бросает новые силы на захват Бахмута, чтобы заявить хоть о каком-то успехе
Белый дом назвал условие, при котором Украина будет получать F-16
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: