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Російському генералу, який наказав "проривати" кордон на Харківщину, повідомили про підозру

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 11:30
Російському генералу, який наказав проривати кордон на Харківщину, повідомили про підозру
генерал рузинський з путіним, фото president.am

Служба безпеки зібрала доказову базу на командувача 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Андрія Рузинського та повідомила йому про підозру.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області.

Під його командуванням загарбники окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання "Балаклія".

Встановлено, що для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи "Буратіно" і "Солнцепьок".

Водночас при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира – командувача Західним військовим округом ЗС РФ Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ "Смерч".

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За ведення агресивної війни проти України Кремль нагородив понад 1 тис. окупантів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського.

А сам він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію Росії.

СБУ повідомила йому про підозру за статтею "Ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Йому загрожує до 15 років тюрми.

Теми: Росіявійнаокупація
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