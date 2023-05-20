Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российскому генералу, который приказал "прорывать" границу на Харьковщину, сообщили о подозрении

Роман ПетренкоСуббота, 20 мая 2023, 11:30
Российскому генералу, который приказал прорывать границу на Харьковщину, сообщили о подозрении
генерал рузинский с путиным, фото president.am

Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского и сообщила ему о подозрении.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области.

Под его командованием захватчики оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Для штурма украинских населенных пунктов на Харьковщине он задействовал более 4 тыс. российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки "Балаклея".

Установлено, что для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек".

В то же время при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира - командующего Западным военным округом ВС РФ В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО "Смерч".

ВИДЕО ДНЯ

За ведение агрессивной войны против Украины Кремль наградил более 1 тыс. оккупантов, которые находились в подчинении Рузинского.

А сам он получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России.

СБУ сообщила ему о подозрении по статье "Ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Темы: Росcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Росcия
Подсанкционная дочь Лаврова приехала в Грузию, чтобы погулять на свадьбе - СМИ
Британская разведка: Россия бросает новые силы на захват Бахмута, чтобы заявить хоть о каком-то успехе
РФ отправила к границе с Украиной элитные подразделения: ISW назвал причины
Последние новости
07:24
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
00:12
В Белгороде с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
Все новости...
Реклама: