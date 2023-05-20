Российскому генералу, который приказал "прорывать" границу на Харьковщину, сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского и сообщила ему о подозрении.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области.

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Под его командованием захватчики оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Для штурма украинских населенных пунктов на Харьковщине он задействовал более 4 тыс. российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки "Балаклея".

Установлено, что для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек".

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В то же время при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира - командующего Западным военным округом ВС РФ В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО "Смерч".

За ведение агрессивной войны против Украины Кремль наградил более 1 тыс. оккупантов, которые находились в подчинении Рузинского.

А сам он получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России.

СБУ сообщила ему о подозрении по статье "Ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.