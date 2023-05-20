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Через падіння уламків БПЛА на багатоповерхівку в Києві пошкоджені 4 квартири

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 12:22
Через падіння уламків БПЛА на багатоповерхівку в Києві пошкоджені 4 квартири
фото дснс

Вночі уламки російського безпілотника впали на один з будинків Києва, внаслідок чого пошкоджені чотири квартири.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м.

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За даними рятувальників, виявлено пошкодження у 4 квартирах.

Постраждалих немає.

Пожежу гасили 30 рятувальників за допомогою семи одиниць техніки.

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Теми: Київвійнабезпілотники
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