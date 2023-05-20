Через падіння уламків БПЛА на багатоповерхівку в Києві пошкоджені 4 квартири

Вночі уламки російського безпілотника впали на один з будинків Києва, внаслідок чого пошкоджені чотири квартири.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м.

За даними рятувальників, виявлено пошкодження у 4 квартирах.

Постраждалих немає.

Пожежу гасили 30 рятувальників за допомогою семи одиниць техніки.