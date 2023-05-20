Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через падіння уламків БПЛА на багатоповерхівку в Києві пошкоджені 4 квартири

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 12:22
Через падіння уламків БПЛА на багатоповерхівку в Києві пошкоджені 4 квартири
фото дснс

Вночі уламки російського безпілотника впали на один з будинків Києва, внаслідок чого пошкоджені чотири квартири.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м.

За даними рятувальників, виявлено пошкодження у 4 квартирах.

Постраждалих немає.

Пожежу гасили 30 рятувальників за допомогою семи одиниць техніки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
Київ
ППО збила усі "Шахеди" над Києвом: уламки пошкодили 2 житлові будинки і автомобілі
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці лунали вибухи
Атака на Київ: внаслідок падіння уламків загорівся дах багатоповерхівки
Останні новини
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
23:42
NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат
Усі новини...
Реклама: