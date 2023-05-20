Из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Киеве повреждены 4 квартиры

Ночью обломки российского беспилотника упали на один из домов Киева, в результате чего повреждены четыре квартиры.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, в одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м.

Реклама:

По данным спасателей, обнаружены повреждения в 4 квартирах.

Пострадавших нет.

Пожар тушили 30 спасателей с помощью семи единиц техники.