Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Киеве повреждены 4 квартиры

Роман ПетренкоСуббота, 20 мая 2023, 12:22
Из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Киеве повреждены 4 квартиры
фото гсчс

Ночью обломки российского беспилотника упали на один из домов Киева, в результате чего повреждены четыре квартиры.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, в одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м.

По данным спасателей, обнаружены повреждения в 4 квартирах.

Пострадавших нет.

Пожар тушили 30 спасателей с помощью семи единиц техники.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Киеввойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Киев
ПВО сбила все "Шахеды" над Киевом: обломки повредили 2 жилых дома и автомобили
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице раздавались взрывы
Атака на Киев: в результате падения обломков загорелась крыша многоэтажки
Последние новости
07:24
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
00:12
В Белгороде с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
Все новости...
Реклама: