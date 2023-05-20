Из-за падения обломков БПЛА на многоэтажку в Киеве повреждены 4 квартиры
Суббота, 20 мая 2023, 12:22
Ночью обломки российского беспилотника упали на один из домов Киева, в результате чего повреждены четыре квартиры.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели отмечают, в одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м.
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По данным спасателей, обнаружены повреждения в 4 квартирах.
Пострадавших нет.
Пожар тушили 30 спасателей с помощью семи единиц техники.
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