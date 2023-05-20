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Лідери G7 завчасно узгодили спільне комюніке: підтвердили непохитну підтримку України

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 12:45
Лідери G7 завчасно узгодили спільне комюніке: підтвердили непохитну підтримку України
GETTY IMAGES

Очільники держав "Групи семи" в суботу узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення.

Про це йдеться в поширеному тексті комюніке, що опинився в розпорядженні "Європейської правди".

У документі лідери G7 підкреслили, що вони "більш ніж будь-коли об'єднані в рішучості дати раду глобальним викликам сьогодення та прокласти шлях до кращого майбутнього" з дотриманням Статуту ООН і міжнародного партнерства.

"Ми вживаємо конкретні кроки, щоб підтримувати Україну стільки часу, скільки їй буде потрібно на тлі незаконної агресивної війни з боку Росії", – підкреслюється в комюніке.

Лідери "Групи семи" підтвердили засудження Росії через її повномасштабну агресію проти України, що підважує основоположні норми, правила та принципи міжнародного співтовариства.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру", – зазначили вони.

У комюніке згадується окрема заява лідерів G7 щодо України, ухвалена у п’ятницю, у якій вони зобов'язуються "посилити дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити ціну для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля, і продовжувати протидіяти негативним наслідкам війни для решти світу, особливо для найбільш вразливих верств населення".

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Серед інших цілей, які зобов’язались узяти на себе лідери "Групи семи", – посилення зусиль у сфері роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї, перехід до екологічно чистих джерел енергії, глобальна продовольча безпека та розбудова інфраструктури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Теми: G7Українавійна
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