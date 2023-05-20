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Лидеры G7 досрочно согласовали совместное коммюнике: подтвердили непоколебимую поддержку Украины

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 12:45
Лидеры G7 досрочно согласовали совместное коммюнике: подтвердили непоколебимую поддержку Украины
GETTY IMAGES

Главы государств "Группы семи" в субботу согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения.

Об этом говорится в распространенном тексте коммюнике, оказавшемся в распоряжении "Европейской правды".

В документе лидеры G7 подчеркнули, что они "более чем когда-либо объединены в решимости справиться с глобальными вызовами настоящего и проложить путь к лучшему будущему" с соблюдением Устава ООН и международного партнерства.

"Мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы поддерживать Украину столько времени, сколько ей потребуется на фоне незаконной агрессивной войны со стороны России", – подчеркивается в коммюнике.

Лидеры "Группы семи" подтвердили осуждение России из-за ее полномасштабной агрессии против Украины, что подрывает основополагающие нормы, правила и принципы международного сообщества.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – отметили они.

В коммюнике упоминается отдельное заявление лидеров G7 по Украине, принятое в пятницу, в котором они обязуются "усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, увеличить цену для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия, и продолжать противодействовать негативным последствиям войны для остального мира, особенно для наиболее уязвимых слоев населения".

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Среди других целей, которые обязались взять на себя лидеры "Группы семи", – усиление усилий в сфере разоружения и нераспространения ядерного оружия, переход к экологически чистым источникам энергии, глобальная продовольственная безопасность и развитие инфраструктуры.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

Темы: G7Украинавойна
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