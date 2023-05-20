Пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на F-16 – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16, щоб підтримати своїх побратимів на полі бою.

Джерело: Резніков у Twitter

Деталі: Резніков додав до повідомлення відео, в якому він писав листа Санті, просивши у нього, окрім іншого, винищувачі.

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Пряма мова Резнікова: "Здається, Санта Клаус існує.

Сьогодні народилася нова реактивна коаліція! Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі для перемоги у цій війні.

F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!".

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