Пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на F-16 – Резніков
Субота, 20 травня 2023, 13:24
Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16, щоб підтримати своїх побратимів на полі бою.
Джерело: Резніков у Twitter
Деталі: Резніков додав до повідомлення відео, в якому він писав листа Санті, просивши у нього, окрім іншого, винищувачі.
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Пряма мова Резнікова: "Здається, Санта Клаус існує.
Сьогодні народилася нова реактивна коаліція! Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі для перемоги у цій війні.
F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!".
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Нагадаємо
- Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.
- Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.