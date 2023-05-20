Пилоты с нетерпением ждут начала обучения на F-16 - Резников
Суббота, 20 мая 2023, 13:24
Министр обороны Алексей Резников отметил, что украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16, чтобы поддержать своих собратьев на поле боя.
Источник: Резников в Twitter
Детали: Резников добавил к сообщению видео, в котором он писал письмо Санте, прося у него, помимо прочего, истребители.
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Прямая речь Резникова: "Кажется, Санта Клаус существует.
Сегодня родилась новая реактивная коалиция! Украинские пилоты с нетерпением ждут начала тренировок на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море для победы в этой войне.
F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло!".
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Напомним:
- Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.
- Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.