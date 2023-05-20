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Пилоты с нетерпением ждут начала обучения на F-16 - Резников

Роман ПетренкоСуббота, 20 мая 2023, 13:24
Пилоты с нетерпением ждут начала обучения на F-16 - Резников
резников, фото getty images

Министр обороны Алексей Резников отметил, что украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16, чтобы поддержать своих собратьев на поле боя.

Источник: Резников в Twitter

Детали: Резников добавил к сообщению видео, в котором он писал письмо Санте, прося у него, помимо прочего, истребители.

Прямая речь Резникова: "Кажется, Санта Клаус существует.

Сегодня родилась новая реактивная коалиция! Украинские пилоты с нетерпением ждут начала тренировок на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море для победы в этой войне.

F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло!".

Напомним: 

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Темы: РезниковистребителиавиаВооруженные силы
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