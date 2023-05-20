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Сунак побачив Зеленського в Японії та зрадів: "У тебе вийшло!"

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 13:44
Сунак побачив Зеленського в Японії та зрадів: У тебе вийшло!
зеленський та сунак, фото з твіттер британського прем'єра

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Хіросімі, де триває саміт лідерів "Групи семи".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Коли Зеленський зустрівся із Сунаком, вони обнялись, після чого британський прем’єр поплескав українського візаві по спині і сказав. "Радий тебе бачити. У тебе вийшло (приїхати – ред.)!"

На запитання журналістів, чи був цей день вдалим для України, Зеленський посміхнувся, кивнув і сказав: "Дуже дякую".

 
ФОТО: PA MEDIA

У своєму Twitter прем'єр Британії також виклав спільне фото із Зеленським і написав: "Україно, ми нікуди не дінемося".

Як повідомив голова держави в Telegram, із Сунаком вони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час перемовин у Британії 14 травня, а також поспілкувалися про розвиток двосторонніх відносин і скоординували наші позиції напередодні участі в саміті "Групи семи".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Теми: ЗеленськийСунакG7винищувачі
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