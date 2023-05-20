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Сунак увидел Зеленского в Японии и обрадовался: "У тебя получилось!"

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 13:44
Сунак увидел Зеленского в Японии и обрадовался: У тебя получилось!
зеленый и сунак, фото из твиттера британского премьера, фото из твиттера

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Владимиром Зеленским в Хиросиме, где проходит саммит лидеров "Группы семи".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Когда Зеленский встретился с Сунаком, они обнялись, после чего британский премьер похлопал украинского визави по спине и сказал. "Рад тебя видеть. У тебя получилось (приехать – ред.)!"

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На вопрос журналистов, был ли этот день удачным для Украины, Зеленский улыбнулся, кивнул и сказал: "Большое спасибо".

 
ФОТО: PA MEDIA

В своем Twitter премьер Британии также выложил совместное фото с Зеленским и написал: "Украина, мы никуда не денемся".

Как сообщил глава государства в Telegram, с Сунаком они обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров в Британии 14 мая, а также пообщались о развитии двусторонних отношений и скоординировали наши позиции накануне участия в саммите "Группы семи".

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Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

Темы: ЗеленскийСунакG7истребители
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