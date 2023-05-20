Зеленський обговорив із президентом Євроради експорт українського зерна в ЄС
Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в суботу в Японії для участі в саміті держав "Групи семи", провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як ідеться в повідомленні Офісу президента, Зеленський і Мішель обговорили втілення рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.
"Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня", – зазначили в ОП.
Серед інших тем розмови – втілення української "формули миру" та консолідація її світової підтримки, а також координація позицій напередодні засідання саміту "Групи семи".
Сам президент Євроради, коментуючи зустріч із Зеленським, написав у Twitter: "Україна – незламна. Як і наші підтримка й дружба. Слава Україні".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".
Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком та очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні.
Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".