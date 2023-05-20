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Зеленський обговорив із президентом Євроради експорт українського зерна в ЄС

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 15:18

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в суботу в Японії для участі в саміті держав "Групи семи", провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як ідеться в повідомленні Офісу президента, Зеленський і Мішель обговорили втілення рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

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"Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня", – зазначили в ОП.

Серед інших тем розмови – втілення української "формули миру" та консолідація її світової підтримки, а також координація позицій напередодні засідання саміту "Групи семи".

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Сам президент Євроради, коментуючи зустріч із Зеленським, написав у Twitter: "Україна – незламна. Як і наші підтримка й дружба. Слава Україні".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком та очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні.

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Теми: ЗеленськийЄвропаЯпоніязерно
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