Зеленский обсудил с президентом Евросовета экспорт украинского зерна в ЕС

Президент Владимир Зеленский, находясь в субботу в Японии для участия в саммите государств "Группы семи", провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как говорится в сообщении Офиса президента, Зеленский и Мишель обсудили воплощение рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Во время встречи особое внимание было уделено вопросу экспортных ограничений в отношении украинской аграрной продукции со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продолжения после 5 июня", – отметили в ОП.

Среди других тем разговора – воплощение украинской "формулы мира" и консолидация ее мировой поддержки, а также координация позиций накануне заседания саммита "Группы семи".

Сам президент Евросовета, комментируя встречу с Зеленским, написал в Twitter: "Украина – несокрушимая. Как и наши поддержка и дружба. Слава Украине".

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Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

Он уже провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджией Мелони.

В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".