Макрон: Участь Зеленського у саміті G7 може "стати переломним моментом"

Президенти України та Франції – Володимир Зеленський та Емманюель Макрон – провели зустріч у японському місті Хіросіма на полях саміту держав "Групи семи".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що приїзд президента України є "унікальною можливістю", щоб "висловити свою позицію, донести свій меседж і поділитися своєю думкою".

"Я вірю, що це може стати переламним моментом", – цитує президента Франції агенція AFP.

A plane in the colours of the French Republic has arrived in Hiroshima.



The Ukrainian delegation was on board. They arrived to the G7 to work with us and our partners.



For the victory of Ukraine.

For the return of peace in Europe. pic.twitter.com/fjGIj26Al6