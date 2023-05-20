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Макрон: Участь Зеленського у саміті G7 може "стати переломним моментом"

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 16:16
Макрон: Участь Зеленського у саміті G7 може стати переломним моментом
Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном у Японії, фото ОП

Президенти України та Франції – Володимир Зеленський та Емманюель Макрон – провели зустріч у японському місті Хіросіма на полях саміту держав "Групи семи".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що приїзд президента України є "унікальною можливістю", щоб "висловити свою позицію, донести свій меседж і поділитися своєю думкою".

 
Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном у Японії
Фото пресслужби президента України

"Я вірю, що це може стати переламним моментом", – цитує президента Франції агенція AFP.

Сам Зеленський у соцмережах написав, що подякував Франції за підтримку "коаліції винищувачів" й участь у тренувальній місії з підготовки українських льотчиків.

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"Акцентував увагу на пріоритетності реалізації української формули миру та залученні до неї якомога більшої кількості країн. Проінформував про продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав", – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком, очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні та президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Теми: ЗеленськийМакронЯпоніяG7
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