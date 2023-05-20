Макрон: Участь Зеленського у саміті G7 може "стати переломним моментом"

Президенти України та Франції – Володимир Зеленський та Емманюель Макрон – провели зустріч у японському місті Хіросіма на полях саміту держав "Групи семи".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що приїзд президента України є "унікальною можливістю", щоб "висловити свою позицію, донести свій меседж і поділитися своєю думкою".

Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном у Японії Фото пресслужби президента України

"Я вірю, що це може стати переламним моментом", – цитує президента Франції агенція AFP.

A plane in the colours of the French Republic has arrived in Hiroshima.



The Ukrainian delegation was on board. They arrived to the G7 to work with us and our partners.



For the victory of Ukraine.

For the return of peace in Europe. pic.twitter.com/fjGIj26Al6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 20, 2023

Сам Зеленський у соцмережах написав, що подякував Франції за підтримку "коаліції винищувачів" й участь у тренувальній місії з підготовки українських льотчиків.

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"Акцентував увагу на пріоритетності реалізації української формули миру та залученні до неї якомога більшої кількості країн. Проінформував про продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав", – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком, очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні та президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".