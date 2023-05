Макрон: Участие Зеленского в саммите G7 может "стать переломным моментом"

Президенты Украины и Франции – Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон – провели встречу в японском городе Хиросима на полях саммита государств "Группы семи".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с Зеленским Макрон заявил, что приезд президента Украины является "уникальной возможностью", чтобы "выразить свою позицию, донести свой месседж и поделиться своим мнением".

"Я верю, что это может стать переломным моментом", – цитирует президента Франции агентство AFP.

A plane in the colours of the French Republic has arrived in Hiroshima.



The Ukrainian delegation was on board. They arrived to the G7 to work with us and our partners.



For the victory of Ukraine.

For the return of peace in Europe. pic.twitter.com/fjGIj26Al6