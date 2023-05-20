Макрон: Участие Зеленского в саммите G7 может "стать переломным моментом"

Президенты Украины и Франции – Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон – провели встречу в японском городе Хиросима на полях саммита государств "Группы семи".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с Зеленским Макрон заявил, что приезд президента Украины является "уникальной возможностью", чтобы "выразить свою позицию, донести свой месседж и поделиться своим мнением".

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Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном в Японии Фото пресс-службы президента Украины

"Я верю, что это может стать переломным моментом", – цитирует президента Франции агентство AFP.

A plane in the colours of the French Republic has arrived in Hiroshima.



The Ukrainian delegation was on board. They arrived to the G7 to work with us and our partners.



For the victory of Ukraine.

For the return of peace in Europe. pic.twitter.com/fjGIj26Al6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 20, 2023

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Сам Зеленский в соцсетях написал, что поблагодарил Францию за поддержку "коалиции истребителей" и участие в тренировочной миссии по подготовке украинских летчиков.

"Акцентировал внимание на приоритетности реализации украинской формулы мира и привлечении к ней как можно большего количества стран. Проинформировал о продуктивном визите на саммит Лиги арабских государств", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

Он уже провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджией Мелони и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".