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Макрон: Участие Зеленского в саммите G7 может "стать переломным моментом"

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 16:16
Макрон: Участие Зеленского в саммите G7 может стать переломным моментом
Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном в Японии, фото ОП

Президенты Украины и Франции – Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон – провели встречу в японском городе Хиросима на полях саммита государств "Группы семи".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с Зеленским Макрон заявил, что приезд президента Украины является "уникальной возможностью", чтобы "выразить свою позицию, донести свой месседж и поделиться своим мнением".

 
Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном в Японии
Фото пресс-службы президента Украины

"Я верю, что это может стать переломным моментом", – цитирует президента Франции агентство AFP.

Сам Зеленский в соцсетях написал, что поблагодарил Францию за поддержку "коалиции истребителей" и участие в тренировочной миссии по подготовке украинских летчиков.

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"Акцентировал внимание на приоритетности реализации украинской формулы мира и привлечении к ней как можно большего количества стран. Проинформировал о продуктивном визите на саммит Лиги арабских государств", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

Он уже провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджией Мелони и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

Темы: ЗеленскийМакронЯпонияG7
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