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"Майже 4 роти": озвучили втрати Росії на таврійському напрямку за добу

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 16:38

На таврійському напрямку фронту лише за минулу добу Росія має вбитими та пораненими майже чотири роти військовослужбовців. 

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Продовжуємо нищити ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань. 

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Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300". Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога".

Теми: війнаРосія
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