"Майже 4 роти": озвучили втрати Росії на таврійському напрямку за добу

На таврійському напрямку фронту лише за минулу добу Росія має вбитими та пораненими майже чотири роти військовослужбовців.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Продовжуємо нищити ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300". Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога".