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"Почти 4 роты": озвучили потери России на таврийском направлении за сутки

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 16:38

На таврийском направлении фронта только за минувшие сутки Россия имеет убитыми и ранеными почти четыре роты военнослужащих. 

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Продолжаем уничтожать врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 988 огневых задач. 

Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника. В частности, 7 танков, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Элерон", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300". Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага".

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Темы: войнаРосcия
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