Резніков анонсував наступний "Рамштайн"

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook у суботу.

Коментуючи формування так званої коаліції винищувачів, яка забезпечить навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, Резніков підкреслив, що зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони залишається пріоритетом України.

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"Наземні системи – від ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси – ред.) до потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", – зазначив він.

Рамштайн – військова база США в Німеччині, де члени контактної групи з питань оборони неодноразово зустрічалися для обговорення питань озброєння та постачання для українських військових. Останнє засідання відбулось в очному форматі 21 квітня.

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

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Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.