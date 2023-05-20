Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков анонсував наступний "Рамштайн"

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 16:44
Резніков анонсував наступний Рамштайн
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook у суботу.

Коментуючи формування так званої коаліції винищувачів, яка забезпечить навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, Резніков підкреслив, що зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони залишається пріоритетом України.

Реклама:

"Наземні системи – від ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси – ред.) до потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", – зазначив він.

Рамштайн – військова база США в Німеччині, де члени контактної групи з питань оборони неодноразово зустрічалися для обговорення питань озброєння та постачання для українських військових. Останнє засідання відбулось в очному форматі 21 квітня.

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

ВІДЕО ДНЯ

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: РамштайнРезніковдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Рамштайн
У владних колах обговорювали чутки про те, що Ізраїль передає дані Росії – посол
Міллі розповів, скільки українських військових союзники підготували для наступу
Глава Пентагону відкрив "Рамштайн": Зараз ключовий момент у війні
Останні новини
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
Усі новини...
Реклама: