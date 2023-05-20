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Резников анонсировал следующий "Рамштайн"

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 16:44
Резников анонсировал следующий Рамштайн
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников сообщил о проведении на следующей неделе очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook в субботу.

Комментируя формирование так называемой коалиции истребителей, которая обеспечит обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, Резников подчеркнул, что укрепление противовоздушной и противоракетной обороны остается приоритетом Украины.

"Наземные системы – от ПЗРК (противозенитные ракетные комплексы – ред.) до мощных батарей – и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе", – отметил он.

Рамштайн – военная база США в Германии, где члены контактной группы по вопросам обороны неоднократно встречались для обсуждения вопросов вооружения и поставок для украинских военных. Последнее заседание состоялось в очном формате 21 апреля.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

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Темы: РамштайнРезниковпомощь Украине
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