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Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 18:30
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
Сергій Лавров із донькою, фото з сайту mtavari.tv

Донька міністра закордонних справ Росії Катерина Винокурова (Лаврова) та її чоловік, які перебувають під санкціями Заходу, виїхали з Грузії – де вони мали бути гостями на весіллі родича – на тлі хвилі протестів.

Про це з власних джерел стало відомо грузинському опозиційному телеканалу Mtavari, повідомляє "Європейська правда".

За даними Mtavari, Винокурову та її чоловіка супроводжували сили Служби державної безпеки та Міністерства внутрішніх справ Грузії. Вони нібито перетнули кордон опівночі й нині перебувають у Саудівській Аравії.

Тим часом у готелі Kvareli Lake Resort залишились наречена брата Винокурова й інші гості, що мали бути присутні на весіллі, стверджує опозиційний телеканал.

Нагадаємо, як повідомив опозиційний телеканал Mtavari, донька міністра закордонних справ Росії Катерина Винокурова (Лаврова) приїхала в Грузію для участі у весіллі брата свого чоловіка, російського підприємця Олександра Винокурова.

У готелі Kvareli Lake Resort присутність Лаврової чи родичів голови МЗС Росії спростували.

Під будівлею між протестувальниками, які вимагали росіян виїхати з Грузії, та поліцією стались сутички. Міністерство внутрішніх справ Грузії офіційно підтвердило затримання 16 людей, зокрема опозиційних політиків.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що члени сім'ї глави МЗС РФ Сергія Лаврова, як і він сам, занесені до санкційних списків Заходу. Це означає, що їм забороняється в’їзд до цих країн. 

Теми: ГрузіяРосіяЛавровскандал
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