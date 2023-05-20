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Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 18:30
Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ
Сергей Лавров с дочерью, фото с сайта mtavari.tv

Дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) и ее муж, которые находятся под санкциями Запада, выехали из Грузии – где они должны были быть гостями на свадьбе родственника – на фоне волны протестов.

Об этом из собственных источников стало известно грузинскому оппозиционному телеканалу Mtavari, сообщает "Европейская правда".

По данным Mtavari, Винокурову и ее мужа сопровождали силы Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Грузии. Они якобы пересекли границу в полночь и сейчас находятся в Саудовской Аравии.

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Между тем в отеле Kvareli Lake Resort остались невеста брата Винокурова и другие гости, которые должны были присутствовать на свадьбе, утверждает оппозиционный телеканал.

Напомним, как сообщил оппозиционный телеканал Mtavari, дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию для участия в свадьбе брата своего мужа, российского предпринимателя Александра Винокурова.

В отеле Kvareli Lake Resort присутствие Лавровой или родственников главы МИД России опровергли.

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Под зданием между протестующими, которые требовали россиян выехать из Грузии, и полицией произошли столкновения. Министерство внутренних дел Грузии официально подтвердило задержание 16 человек, в том числе оппозиционных политиков.

Отметим, что члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, как и он сам, занесены в санкционные списки Запада. Это означает, что им запрещается въезд в эти страны.

Темы: ГрузияРосcияЛавровскандал
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