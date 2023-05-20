Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 18:30
Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ
Сергей Лавров с дочерью, фото с сайта mtavari.tv

Дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) и ее муж, которые находятся под санкциями Запада, выехали из Грузии – где они должны были быть гостями на свадьбе родственника – на фоне волны протестов.

Об этом из собственных источников стало известно грузинскому оппозиционному телеканалу Mtavari, сообщает "Европейская правда".

По данным Mtavari, Винокурову и ее мужа сопровождали силы Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Грузии. Они якобы пересекли границу в полночь и сейчас находятся в Саудовской Аравии.

Между тем в отеле Kvareli Lake Resort остались невеста брата Винокурова и другие гости, которые должны были присутствовать на свадьбе, утверждает оппозиционный телеканал.

Напомним, как сообщил оппозиционный телеканал Mtavari, дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию для участия в свадьбе брата своего мужа, российского предпринимателя Александра Винокурова.

В отеле Kvareli Lake Resort присутствие Лавровой или родственников главы МИД России опровергли.

Под зданием между протестующими, которые требовали россиян выехать из Грузии, и полицией произошли столкновения. Министерство внутренних дел Грузии официально подтвердило задержание 16 человек, в том числе оппозиционных политиков.

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, как и он сам, занесены в санкционные списки Запада. Это означает, что им запрещается въезд в эти страны.

Темы: ГрузияРосcияЛавровскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Международный реестр убытков от агрессии РФ заработает с августа – Минюст

обновлено"ДТП под наркотиком": объявили подозрение депутату Арьевой, которая сбила женщину на "зебре"

Все новости...
Грузия
Президент Грузии призвала бойкотировать авиакомпанию, которая начала летать в Россию
Президент Грузии: Мне пообещали, что свадьба родственников Лаврова не состоится
Подсанкционная дочь Лаврова приехала в Грузию, чтобы погулять на свадьбе - СМИ
Последние новости
00:12
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
23:42
NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери
23:20
видеоУП нашла Жеваго в Париже: настаивает, что не знаком с Князевым
23:00
Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16 - министр обороны
22:44
Ученые смогли прочитать скрытый текст Библии благодаря ультрафиолету
22:41
В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута
22:41
Магнитные бури: почему возникают, когда их ждать и где отслеживать
22:22
Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 
22:21
видеоРФ обдумает перегруппировку сил после событий в Белгородской области – Маляр
22:11
В США прокомментировали слухи об использовании их оружия в Белгородской области
Все новости...
Реклама: